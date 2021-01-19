До слез: Эшли Грэм растрогала сеть милым поздравлением для сына-именинника

Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин отметили первый день рождения своего сына Айзека. Модель, которая давно уже стала настоящим блогером, сделала по такому случаю трогательный пост. Молодая мама запостила видео, в котором рассказала о 12 вещах, которым научилась благодаря первому году материнства.

Эшли с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

"С первым днем рождения Айзека! "Ты изменил мою жизнь и мое сердце так, как я не могла себе представить. Не могу поверить, что уже пишу это, потому что кажется, что мы встретились только вчера. Но в то же время я также не могу вспомнить, какой была жизнь без тебя. Наблюдать, как ты растешь и учишься, было величайшим подарком. У меня так много воспоминаний о твоем первом году жизни, поэтому я собрала видео из 12 вещей, которые я узнала за 12 месяцев. Я посвящаю его тебе и каждой матери и ребенку.

Этот год научил нас тому, насколько сильными, адаптируемыми и стойкими мы можем быть. Посылаю любовь всем, кто проходит любой этап материнства во время пандемии! Год прошел, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, куда нас поведет дальше дорога", - написала модель.

Эшли рассказала о своих инсайтах (видео: официальный канал Грэм в YouTube)

Напомним, малыш стал первенцем для Эшли и ее мужа. Ребенка Эшли рожала дома, а затем подробно описала свой опыт в специальном подкасте. Вместе с Джастином они часто дают комментарии на эту тему.

На днях также Эшли показала свою фигуру с целлюлитом, признавшись в любви своему телу.