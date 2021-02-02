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До слез: Виктория Бекхэм растрогала сеть письмом от 9-летней дочери

Новина українською → Великобритания, Вторник 02 февраля 2021 17:31
До слез: Виктория Бекхэм растрогала сеть письмом от 9-летней дочери Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм умеет привлечь внимание сети: если не соблазнительными нарядами из собственной коллекции, то милыми семейными фото. В этот раз многодетная мама показала, какие очаровательные письма пишет ей ее 9-летняя дочь Харпер Севен.

Девочка всегда отличалась добрым и жизнерадостным нравом. А еще она любит родителей и всех братьев, что не боится выразить. Пока что Харпер не ведет своих страниц в соцсетях, а потому послания она пишет от руки.

До слез: Виктория Бекхэм растрогала сеть письмом от 9-летней дочериДо слез: Виктория Бекхэм растрогала сеть письмом от 9-летней дочери

Письма от Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Дорогая мамочка, я люблю тебя очень сильно и ты мой лучший друг навсегда. Я люблю, когда мы всегда делаем макияж вместе. Ты мое сердце, и я люблю тебя. Сладких снов, спи хорошо, поцелуи. Харпер", - написала девочка маме. После Виктория показала похожее письмо для папы, Дэвида Бекхэма: "Дорогой папочка, я надеюсь, твой сон будет великолепным и сладким. Ты трудился так тяжело на работе сегодня, и я так горжусь тобой. Я люблю тебя очень сильно. Спи хорошо, целую, Харпер". Данные письма Виктория показала в своих сториз, написав, что Харпер просто обожает своего отца.

До слез: Виктория Бекхэм растрогала сеть письмом от 9-летней дочери

Девочка растет настоящей красавицей (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, в семействе Бекхэмов единственная дочь - настоящая любимица. Как и в Instagram Виктории. Стоит иконе стиля выложить фото с дочерью, как сеть взрывается от восторга.

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