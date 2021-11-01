Слезы и постоянные депрессии: бывшая жена Андре Тана назвала истинные причины развода

В мае этого года известный украинский дизайнер Андре Тан объявил о разводе со своей супругой - бизнесвумен Алиной Харечко . Пара прожила в браке почти 10 лет, и со стороны этот период казался счастливым. Но оказалось, все было не так безоблачно.

"10 лет я была в браке, в семье. И последний год был раз в 10 счастливее, чем последние 7 лет в семье. Причина моего развода - это потому, что я выбрала себя и выбрала быть счастливой. Я поняла, что сильно важно, чтобы моя дочь видела маму счастливой, маму, которая улыбается, танцует ча-ча-ча на кухне и в которой горит жизнь. А не маму, которая плачет и в постоянных депрессиях. Ради нее я хотела стать счастливой, а не жить ради ребенка, лишь бы был папа", - рассказала Алина.

Алина Харечко (фото: instagram.com/alina_kharechko)

В то же время решение разойтись после стольких лет супружеской жизни далось ей нелегко. "Ради дочери хранить лицо, ходить на мероприятия, улыбаться, постить картинки и фотографии в Instagram, какие мы счастливые? Я за правду, за настоящесть", - подытожила экс-супруга дизайнера.

По словам Алины, она многие годы не решалась уйти, так как в обществе принято спасать семью во что бы то ни стало, ведь ребенку нужен папа. Но приходит время, и тебе нужно задать себе вопрос: "а хочу ли я до 70-ти лет жить с этим человеком, а готова ли я больше никогда не видеть в своих глазах огонь и не чувствовать себя любимой?".

"Важнее чувствовать себя в отношениях не одинокой, а счастливой. Важнее чувствовать близость, которая не в Мальдивах и не в дорогих курортах… А потому что можно быть в хрущевке с ободранными стенами более счастливой, чем сидя на Мальдивах… Танцуя где-то на хрущевке и занимаясь любовью 10 раз в день, можно быть в 1000 раз счастливее, чем сидя с человеком на Мальдивах и чувствуя себя одинокой. Не чувствуя себя понятой, любимой, желанной…".

Андре Тан и Алина Харечко (фото: instagram.com/andre_tan_official)

При этом Алина подчеркнула, что замуж она выходила по любви и была уверена, что нашла своего человека, а отношения их начались не со страсти, а с дружбы. По словам Алины, она долгое время сопротивлялась роману, так как не хотела связываться с человеком из шоу-бизнеса.

"Мы год дружили, я не хотела отношений с мужчиной из шоу-бизнеса. На тот момент у меня уже был второй мой бизнес в Киеве, я зарабатывала деньги. Я чувствовала себя комфортно для того, чтобы не входить в отношения ради безопасности. Андрей год ухаживал, менял диски на машине, искал запчасти... Доказывал, что может быть в семье, быть "земным". Много было дружбы, а потом были отношения и чувства".

Сейчас между бывшими супругами нет вражды, они сумели сохранить хорошие отношения и вместе воспитывают дочь: "Сейчас я отвезла к нему малую, и все замечательно. И я счастлива, и он счастлив. И все супер. Нам удалось сохранить дружеские отношения после развода, поэтому я считаю, пусть лучше каждый будет счастлив сам по себе, и ребенок от этого тоже будет счастливее", - считает Харечко.

Также Алина призналась, что Андре был очень авторитарным, и поначалу ей это даже нравилось. Она ценила в Тане то, что он был лидером, сильным, ведущим, ведь сама любила быть ведомой. Но в какой-то момент это сыграло против нее.

"Он очень авторитарный, жесткий, во многих моментах передавливал, наверно. Есть грань, когда мужчина ведет и когда мужчина передавливает. В этом моменте мне было сложно. Когда ты начинаешь чувствовать себя тяжело, чувствуешь себя несчастливой".

Андре Тан не показывает свою дочь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

А что касается воспитания дочери Софии, для нее важно, чтобы девочка была интеллектуальной и развитой.

"Для меня ребенок - это такой огромный мой проект лет на 20, самый важный в жизни. Для меня очень важно вложить знания, сделать ее образованной интеллектуалкой. Поэтому я много с ней читаю, мы постоянно покупаем книги. Если я сделаю ее умной, я точно не получу лет через 15 инстаграмную "уточку", которая сидит в кафе и выкладывает фоточки. Для меня важно не потерять время и передать ей мои ценности. Чтобы потом не схватиться за голову и не понять, что я за бизнесом упустила ребенка", - говорит Алина.