Сльози і постійні депресії: колишня дружина Андре Тана назвала справжні причини розлучення

У травні цього року відомий український дизайнер Андре Тан повідомив про розлучення зі своєю дружиною - бізнесвумен Аліною Харечко . Пара прожила в шлюбі майже 10 років, і з боку цей період здавався щасливим. Але виявилося, все було не так безхмарно.

"10 років я була в шлюбі, в сім'ї. І останній рік був раз в 10 щасливішим, ніж останні 7 років в сім'ї. Причина мого розлучення - тому, що я вибрала себе і вибрала бути щасливою. Я зрозуміла, що дуже важливо, щоб моя дочка бачила маму щасливою, маму, яка посміхається, танцює ча-ча-ча на кухні і в якій горить життя. А не маму, яка плаче і в постійних депресіях. Заради неї я хотіла стати щасливою, а не жити заради дитини, аби був тато", - розповіла Аліна.

Аліна Харечко (фото: instagram.com/alina_kharechko)

У той же час рішення розійтися після стількох років подружнього життя далося їй нелегко. "Заради дочки зберігати обличчя, ходити на заходи, посміхатися, постити картинки і фотографії в Instagram, які ми щасливі? Я за правду, за справжність",-підсумувала екс-дружина дизайнера.

За словами Аліни, вона багато років не наважувалася піти, так як в суспільстві прийнято рятувати сім'ю у будь-якому разі, адже дитині потрібен тато. Але приходить час, і тобі потрібно задати собі питання: "а чи хочу я до 70-ти років жити з цією людиною, чи готова я більше ніколи не бачити в своїх очах вогонь і не відчувати себе коханою?".

"Важливіше відчувати себе у відносинах не самотньою, а щасливою. Важливіше відчувати близькість, яка не в Мальдівах і не в дорогих курортах... А тому що можна бути в хрущовці з обдертими стінами більш щасливою, ніж сидячи на Мальдівах... Танцюючи десь на хрущовці і займаючись любов'ю 10 разів на день, можна бути в 1000 разів щасливіше, ніж сидячи з людиною на Мальдівах і відчуваючи себе самотньою. Не відчуваючи себе зрозумілою, коханою, бажаною...".

Андре Тан і Аліна Харечко (фото: instagram.com/andre_tan_official)

При цьому Аліна підкреслила, що заміж вона виходила по любові і була впевнена, що знайшла свою людину, а відносини їх почалися не з пристрасті, а з дружби. За словами Аліни, вона довгий час пручалася роману, так як не хотіла зв'язуватися з людиною з шоу-бізнесу.

"Ми рік дружили, я не хотіла відносин з чоловіком з шоу-бізнесу. На той момент у мене вже був другий мій бізнес в Києві, я заробляла гроші. Я відчувала себе комфортно для того, щоб не входити у відносини заради безпеки. Андрій рік доглядав, міняв диски на машині, шукав запчастини... Доводив, що може бути в сім'ї, бути "земним". Багато було дружби, а потім були відносини і почуття".

Зараз між колишнім подружжям немає ворожнечі, вони зуміли зберегти хороші відносини і разом виховують дочку: "Зараз я відвезла до нього малу, і все чудово. І я щаслива, і він щасливий. І все супер. Нам вдалося зберегти дружні стосунки після розлучення, тому я вважаю, нехай краще кожен буде щасливий сам по собі, і дитина від цього теж буде щасливішою", - вважає Харечко.

Також Аліна зізналася, що Андре був дуже авторитарним, і спочатку їй це навіть подобалося. Вона цінувала в Тані те, що він був лідером, сильним, ведучим, адже сама любила бути веденою. Але в якийсь момент це зіграло проти неї.

"Він дуже авторитарний, жорсткий, у багатьох моментах передавлював, напевно. Є грань, коли чоловік веде і коли чоловік передавлює. У цьому моменті мені було складно. Коли ти починаєш відчувати себе важко, відчуваєш себе нещасливою".

Андре Тан не показує свою дочку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

А що стосується виховання дочки Софії, для мами важливо, щоб дівчинка була інтелектуальною і розвиненою.

"Для мене дитина - це такий величезний мій проект років на 20, найважливіший в житті. Для мене дуже важливо вкласти знання, зробити її освіченою інтелектуалкою. Тому я багато з нею читаю, ми постійно купуємо книги. Якщо я зроблю її розумною, я точно не отримаю років через 15 інстаграмную "качечку", яка сидить в кафе і викладає фоточки. Для мене важливо не втратити час і передати їй мої цінності. Щоб потім не схопитися за голову і не зрозуміти, що я за бізнесом упустила дитину", - каже Аліна.