Слишком хороша: полуголая Барбара Палвин покорила роскошной фигурой

Барбара Палвин примерила новый комплект нижнего белья от известной марки Victoria's Secret, лицом которой является. Бежевого оттенка, с черным цветочным узором, оно создало эффект обнаженного тела, подчеркнув лучшие стороны фигуры знаменитости: роскошные бедра, тонкую талию, пышную грудь… Сверху она накинула красный шелковый халат, сделав образ еще более "горячим".



Барбара в новом комплекте белья (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нестандартное для модельного мира тело 27-летней венгерской красавицы вновь взорвало сеть. "Вау", "Ох, Барбара, Барбара", "Ты такая красивая", "Как можно быть такой роскошной", "Так прекрасна", "Барбара, благодаря тебе я чувствую себя уверенно в своем теле", "Так хороша", - пишут фанаты "ангела".

Напомним, Барбара удостоилась чести стать "ангелом" Victoria's Secret в 2019-м году, до этого не раз становясь участницей грандиозного действа. Помимо данного бренда, она сотрудничает со многими другими, среди которых Armani и Nina Ricci.

В последнее время Барбара, помимо модельной карьеры, увлеклась записью собственного сериала, который выкладывает в сети Instagram. Его тема - покупка земли и постройка дома совместно со своим парнем, Диланом Спроусом.

Ранее мы писали, что Барбара показала изысканный вечерний макияж, который подойдт для праздников.