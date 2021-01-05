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Слишком мило: Джиджи Хадид растрогала редким фото 3-месячной дочери в модном наряде

Новина українською → США, Вторник 05 января 2021 20:33
Слишком мило: Джиджи Хадид растрогала редким фото 3-месячной дочери в модном наряде Джиджи Хадид с дочкой (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Джиджи Хадид стала мамой совсем недавно: осенью этого года супермодель родила своему любимому мужчине Зейну Малику дочь. С тех пор счастливые родители несколько раз выкладывали фото малышки. Но, впрочем, личико так и не показали. Тем не менее, старшая из знаменитых сестер Хадид не перестает радовать фанатов снимками крошки, каждый раз придумывая новые ракурсы.

Слишком мило: Джиджи Хадид растрогала редким фото 3-месячной дочери в модном наряде
Новое фото малышки (фото: instagram.com/gigihadid)

Несколько часов назад девочка вновь мелькнула в блоге своей знаменитой мамы. Крошка держится своей ручонкой за палец Джиджи. Одета она в комбинезон кирпичного оттенка с самым модным принтом под леопард. Что ж, дочь и внучка моделей, малышка уже уверенно заявляет о себе, хотя ей не исполнилось даже года!

Слишком мило: Джиджи Хадид растрогала редким фото 3-месячной дочери в модном наряде
Джиджи гуляет с дочерью (фото: instagram.com/gigihadid)

"Моя девочка!", - не смогла сдержать порыв умиления Джиджи. Фанаты тут же стали засыпать маму и ее крошку не менее сладкими словами. "Это просто слишком мило", "Самая хорошенькая в мире", "Самый сладкий момент", "Драгоценная", "Лучшая, лучшая, лучшая", "Сис, ты заставляешь меня плакать", "О боги", - пишут они эмоциональные послания и ставят многочисленные сердечки-эмодзи.

К слову, младшая сестра Джиджи - Белла - недавно показала, что она вместе с семьей весело проводит праздники в их загородном имении. Модель продемонстрировала обычные занятия знаменитой семьи: общую готовку еды, игры, а также прогулки... В подписи она отметила, что невероятно благодарна за эти дни.

Также ранее мы писали, что Джиджи Хадид показала, как выглядит без макияжа.

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