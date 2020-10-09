Слишком мило: Эшли Грэм засыпала сеть забавными фото с 8-месячным сыном

Эшли Грэм показала новые фото подросшего сына Айзека Менелика Джованни Эрвина. Первенец пышнотелой модели появился на свет в январе этого года, но благодаря активной мамочке уже стал звездой сети. Знаменитость в подробностях рассказала в специальном подкасте, как рожала ребенка дома. А после показывала, как кормит малыша грудью и меняет ему памперсы в общественных местах. Сегодня малыш уже заметно подрос, и Грэм решила показать новые кадры своим фанатам.

Модель с сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)

Она запостила пару галерей, где позирует вместе с сыном. На первой серии мамочка предстала в домашнем образе: укороченной футболке фисташкового цвета и трусиках персикового оттенка. Айзека она держит на руках, а также весело подбрасывает в воздух. Выглядит Эшли невероятно счастливой. Как обычно, она не стала скрывать мелкие недостатки фигуры.

Эшли обожает смешить подписчиков (фото: instagram.com/ashleygraham)

Вторая съемка получилась не менее забавной. Модель одета в стильный наряд: брюки оттенка хаки, а также кожаный плащ она дополнила туфлями на шпильке. Завершил образ безупречный макияж, который модель любит выполнять сама, а также укладка волной. Мама явно намеревается куда-то пойти, тогда как ребенок сидит на полу голый, в одном памперсе. "Что ж, у нас с Айзеком разные интерпретации стиля бизнес-кэжуал", – пошутила модель.

Фото просто взорвали сеть. Поклонники любуются очаровательным ребенком на фоне стильной мамочки. "Эти ножки", "Слишком мило", "Я не могу", – пишут они под галереей.

Напомним, ранее Эшли Грэм показала, как выглядит в простом домашнем образе на фото без обработки.