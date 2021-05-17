ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Слишком милые! Ким Кардашьян покорила сеть красотой младших детей от Канье Уэста

Новина українською →
США, Понедельник 17 мая 2021 14:31
Слишком милые! Ким Кардашьян покорила сеть красотой младших детей от Канье Уэста Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян показала новое очаровательное фото со своими детьми.

В этот раз многодетная мама сделала пост с младшими из них: 3-летней Чикаго и 2-летним Псалмом.

Ким Кардашьян обожает фото со своими детьми. Счастливая мама, по ее словам, давно завела у себя отдельные папки со всеми малышами и балует подписчиков их красочными снимками по очереди. В этот раз в объектив попали ее младшие дети: 3-летняя Чикаго и 2-летний Псалмом.

Слишком милые! Ким Кардашьян покорила сеть красотой младших детей от Канье УэстаСлишком милые! Ким Кардашьян покорила сеть красотой младших детей от Канье УэстаСлишком милые! Ким Кардашьян покорила сеть красотой младших детей от Канье Уэста
Ким Кардашьян с младшими детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Они позируют в милых и стильных нарядах. Чикаго, которая давно покорила всех своей необычной красотой, мама одела в голубое платьице на тонких бретельках, белые носки и "рокерские" ботинки. Завершали аутфит младшей дочери Ким и Канье Уэста два пучка на голове с белыми резинками. А самый младший ребенок в семье звездной мамы примерил забавный полосатый костюмчик и голубые кеды ему в тон.

"Мой Бог, Чи - это просто ты", "Маленькие ангелы", "Благословенные - это благословенные", "Слишком мило", "О, боже мой, посмотрите на Псалма, посылающего нам томный взгляд", "Удивительные", "Чи - просто огонь", - засыпали Ким восхищенными комментариями.

Также недавно Ким показала новое фото со своими сестрами и мамой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса преступления мама Ким Кардашьян Канье Уэст
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Грузия за шесть дней: как все успеть и на чем можно сэкономить
Грузия за шесть дней: как все успеть и на чем можно сэкономить