Слишком милые! Ким Кардашьян покорила сеть красотой младших детей от Канье Уэста

В этот раз многодетная мама сделала пост с младшими из них: 3-летней Чикаго и 2-летним Псалмом.

Ким Кардашьян обожает фото со своими детьми. Счастливая мама, по ее словам, давно завела у себя отдельные папки со всеми малышами и балует подписчиков их красочными снимками по очереди. В этот раз в объектив попали ее младшие дети: 3-летняя Чикаго и 2-летний Псалмом.



Ким Кардашьян с младшими детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Они позируют в милых и стильных нарядах. Чикаго, которая давно покорила всех своей необычной красотой, мама одела в голубое платьице на тонких бретельках, белые носки и "рокерские" ботинки. Завершали аутфит младшей дочери Ким и Канье Уэста два пучка на голове с белыми резинками. А самый младший ребенок в семье звездной мамы примерил забавный полосатый костюмчик и голубые кеды ему в тон.

"Мой Бог, Чи - это просто ты", "Маленькие ангелы", "Благословенные - это благословенные", "Слишком мило", "О, боже мой, посмотрите на Псалма, посылающего нам томный взгляд", "Удивительные", "Чи - просто огонь", - засыпали Ким восхищенными комментариями.