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Подпустила близко: Джессика из "Холостяка 11" сделала заявление после вылета из проекта

Автор: Lite

В шоу "Холостяк 11" после десятого выпуска и знакомства с родителями очередные потери – Михаил Заливако отправил домой Джессику Чеги, что стало неожиданностью не только для девушки, но и для ее конкуренток. Холостяк посчитал, что прошлое участницы тянется тягостным шлейфом в ее настоящее и мешает построить доверительные отношения. Девушка не смогла сдержать слез после прощания с Михаилом.

Сразу после выхода серии на экраны, Джессика не смогла прокомментировать расставание с Михаилом и лишь после того, как эмоции улеглись, высказалась на странице в Instagram.

Джессика отметила, что каждая сказка имеет конец, и не всегда он счастливый

"Все было настолько прекрасно и романтично, что даже не могла представить, как наша история может так неожиданно оборваться. И я снова обожглась, так близко подпустила Мишу к своему сердцу, что заставила себя снова поверить в чувства. Но это его решение и я его уважаю. Искренне желаю Мише счастью, я иду дальше с поднятой головой. И точно знаю, что его слова - правдивые: я буду счастливой, но не с ним", - заявила девушка.

Джессика тяжело переживала уход из проекта после решения Михаила (фото: instagram.com/antoniajessica)

Также она записала короткое видеообращение к поклонникам и поблагодарила их за искреннюю поддержку и сопереживание.

Джессика поблагодарила поклонников за поддержку (instagram.com/antoniajessica)

"Это было решение Миши. Сложно его принимать, потому что я его не ожидала", – коротко прокомментировала она свой уход из проекта.

Напомним, что ранее Михаил Заливако проговорился, что ему удалось встретить свою любовь.

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Новости Украины Холостяктв-шоуМихаил Заливако