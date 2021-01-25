Словно девчонка: 51-летняя Дженнифер Лопес в молодежном образе покорила сеть красотой

Дженнифер Лопес вновь покорила своих фанатов своей неувядающей молодостью. Певица, которой в прошлом году исполнилось 51, выглядит просто потрясающе: молодая сияющая кожа, стройная фигура… Кажется, она все та же девушка, что и 20 лет назад. Именно это подметила и сама звезда, запостив новые фото.

"Размышляя о том, что сегодня #JLo20thAnniversary, я просто хотела поблагодарить вас всех за то, что вы были со мной, любили меня и поддерживали меня во всех взлетах и падениях. Большое спасибо за всю любовь за последние 20 лет!! Я так вас люблю!!", - написала артистка.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

На снимках она запечатлена в молодежном дерзком стиле: белые джинсы, оголившие упругий животик, а также короткая футболка с принтом, которую Джей Ло кокетливо стягивает на талии. Не обошелся ее лук без крупных часов, сережек-колец, а также объемной укладки: волосы певица собрала в высокий хвост на макушке, а остальные слегка подкрутила объемными прядями. Последний шаг - макияж с сияющими губами и четко подведенными глазами. Дженнифер весело смеется, стоя на фоне океана. Выглядит знаменитость невероятно притягательной и молодой.

"Это невероятное вдохновение", "Я так тебя люблю", "Королева", "Настоящая икона!", "Милашка", "Ты просто, как девочка", "Куколка", "Всегда молода!", "20 лет прошло, но ты по-прежнему та же девчонка", - искренне восхищаются фолловеры Лопес под ее постами.

Напомним, недавно Дженнифер произвела фурор своим образом для инаугурации президента США.