Словно молодожены: Тина Кунаки порадовала романтичными фото с Венсаном Касселем с отдыха

Модель и актер все так же счастливы

Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018-м году, а спустя непродолжительное время родилась их дочь Амазони. Казалось бы, пара выбрала семейный уют и не стремится выставлять напоказ свою совместную жизнь, перейдя в более спокойную фазу без сплетен и интриг. Но глядя на новые фото, сделанные папарацци, становится ясно, что чувства между Венсаном и Тиной никуда не делись. А даже напротив - стали еще крепче и романтичнее.



Супруги все так же влюблены (фото: instagram.com/tinakunakey)

Как Венсан, так и Тина недавно поделились новыми романтическими фото. С помощью романтичных снимков пара признается друг другу в любви, радуя фанатов. Стоит кому-то из звездных супругов запостить новое фото, как на них летят умиленные слова и эмодзи-сердечки. Похоже, поклонники популярного французского актера окончательно "простили" ему разрыв с Моникой Беллуччи.

Несколько часов назад Тина показала новую порцию кадров с отдыха.

Тина и Венсан все так же влюблены (фото: instagram.com/deplorablediary)

Влюбленные супруги сняты на пляже: они резвятся в воде, наслаждаясь океаном и своей любовью. Тина одета в белый купальник, который подчеркнул ее стройное тело и пышные формы. Венсан также порадовал подтянутой фигурой.

К слову, сейчас пара отдыхает в Бразилии. Причем компанию им составила и младшая дочь Касселя от Моники Беллуччи - Леони. А старшая дочь актера Дева, которая уже строит модельную карьеру, не присоединилась к новой семье отца.