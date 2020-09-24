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Словно персик: 50-летняя Кэтрин Зета-Джон потрясла сеть молодым внешним видом

Новина українською → Четверг 24 сентября 2020 18:18
Словно персик: 50-летняя Кэтрин Зета-Джон потрясла сеть молодым внешним видом Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Автор: Lite

Звезда показала новое селфи

Кэтрин Зета-Джонс относится к числу вечно молодых звезд, каждое новое фото которых повергает поклонников в приятный шок. Несколько часов назад на странице голливудской актрисы в сети Instagram появилось очередное доказательство, что внешность звезды не подвластна ходу времени. Кэтрин позирует в ярком платье на одно плечо и с достаточно выразительным макияжем. Она смотрит в камеру с легкой улыбкой и выглядит как всегда молодо и свежо. "Персик", – написала она кокетливо под фото и добавила эмодзи в виде поцелуя.

Словно персик: 50-летняя Кэтрин Зета-Джон потрясла сеть молодым внешним видомКэтрин на новом фото (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Цветущий внешний вид жены Майкла Дугласа тут же заставил сеть ахнуть. "Самая потрясающая женщина на планете", "Удивительная женщина", "Прекрасна, как всегда", "Ты всегда персик", "Натуральная красота", "Несомненно прекрасна", "Ты не стареешь, женщина!", "По-прежнему королева", "Идеал", "Майкл просто счастливчик", – пишут фолловеры знаменитой актрисы.

К слову, Кэтрин обожает селфи и часто демонстрирует их в свом блоге. Актриса много времени проводит со своей юной дочерью и, по всей видимости, у нее и переняла молодежные привычки. Чему сеть только рада!

Напомним, ранее Кэтрин продемонстрировала миру, какими красивыми выросли ее дети от Майкла Дугласа: Дилан и Кэрис. Поклонники знаменитой четы долго обсуждали, на кого больше похожи ребята. И пришли к выводу, что сын – копия мамы, а дочь – вся в отца.

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