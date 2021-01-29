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Словно принцесса Дисней! Счастливая Дорофеева в одном халате поразила смелым поступком

Новина українською → Пятница 29 января 2021 17:57
Словно принцесса Дисней! Счастливая Дорофеева в одном халате поразила смелым поступком Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Ольвия Агаркова

Надя Дорофеева не так давно вернулась с Бали, где прекрасно отдохнула с мужем Владимиром Дантесом и компанией друзей. Но в зимнем Киеве оказалось по-своему прекрасно.

Певица оценила сказочную снежную погоду и устроила смелый фотосет на улице, позируя … в одном халате! Артистка в белоснежном домашнем наряде с красивым макияжем и укладкой ловит снежинки во дворе загородного дома и подставляет лицо и ладони снегу, летящему с небес. У нее в руках стаканчик с напитком. Вот она смело шагает по двору в серебряных дутых сапожках.

"Не, ну если таааак красиво, тогда ладно", - согласилась Надя с последствиями снегопада в Киеве и области, ведь на улице царит настоящая зима!

Словно принцесса Дисней! Счастливая Дорофеева в одном халате поразила смелым поступком

Словно принцесса Дисней! Счастливая Дорофеева в одном халате поразила смелым поступком

Словно принцесса Дисней! Счастливая Дорофеева в одном халате поразила смелым поступком

Надя искренне радуется зиме (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонников восхитили атмосферные фото их кумира и они оценили смелость певицы, которая решилась выйти на мороз в одном халате и дутых сапожках. Были и те, кто обеспокоились за здоровье дерзкой Нади, которая налегке разгуливала по снегу.

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Напомним, что ранее Надя Дорофеева сделала смелое заявление о своей сильной команде мечты в новом сезоне "Голоса страны".

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