Словно сестры: Деми Мур покорила красотой на фото с дочерью-именинницей

"Ты уже прокладывала свой уникальный путь, когда решила родиться на 3,5 недели раньше 30 лет назад. Ты продолжаешь делать это с каждым смелым, продуманным и значимым шагом, который делаешь в этой жизни. Я учусь у тебя каждый день. Я вдохновлена тобой. Ты мне очень нравишься. И для меня большая честь быть твоей матерью. Рада делиться с тобой этой жизнью. Я люблю тебя безумно!

Деми Мур с дочкой (фото: instagram.com/demimoore)

С нетерпением жду приключений следующих тридцати лет - начиная с волшебства сегодняшнего дня, твоего дня рождения! С 30-летием, разведчик ЛаРю. Люблю тебя до луны", - написала растроганная знаменитость.

Скаут с родителями (фото: instagram.com/scoutlaruewillis)

В посте она показала фото современное, где они позируют в купальниках. А также архивное, на котором Скаут еще совсем малышка. Снимки невероятно растрогали фанатов, которые поспешили присоединиться к поздравлениям. А также отметили, что на первом фото актриса и ее взрослая дочь выглядят, словно сестры.