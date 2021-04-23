Сложная и интересная задача: Мишина заговорила о переменах во имя любви

Она опубликовала фото в роскошном платье серо-голубого оттенка с пышной юбкой и шлейфом, а также затронула тему поиска взаимопонимания между людьми.

Так, звезда заявила, что в нашем мире существует более семи миллиардов различных миров.

"Но, несмотря на все их отличия, их связывает одно - желание любви и счастья! И все устроено так, что порой невероятно трудно этим мирам взаимодействовать. Каждый мир до определенного момента уверен, что он в силах что-то контролировать. (Спойлер - иллюзия)", - продолжила свои рассуждения Ксения.

Ксения порассуждала на тему любви и взаимпомонимания (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Встречи и столкновения миров, по мнению актрисы, внезапны, но предопределены кем-то свыше. Невзирая на разительные отличия и несовпадения, миры могут испытывать непреодолимое прияжение друг к другую в поисках любви.

"И цель, получается, научится мирить миры! Такая сложная, но одновременно интересная задача. И помириться миры могут только, начав с себя, расширяя себя и принимая чужое «несовершенство» и уникальность. Но самое ценное то, что через время каждый мир начнет меняться. А знаете почему? Потому, что так задумано создателем миров! Ибо миру нужен мир! И только так появляется эта самая неуловимая любовь!" - оптимистично завершила свой философский рассказ со скрытым смыслом Ксения.

Поклонники актрисы решили, что это зашифрованное послание-рассуждение было адресовано победителю Холостяки и даже заподозрили, что пара помирилась.