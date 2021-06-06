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Смелая Каменских в прозрачном наряде засветила роскошный бюст и озадачила сеть

Автор: Lite

Настя Каменских любит провоцировать сетевую публику откровеными фото и пикантными нарядами, а иногда появляется и вовсе без них. Певица признается, что автором ее ню-фотосессий является любимый муж Потап. К слову, с ним у артистки полная идиллия – пара достигла баланса и гармонии в отношениях, хоть изначально артисты явно недолюбливали друг друга. Так, Настя будоражит воображение не только любимого, но и подписчиков, предлагая им прокомментировать откровенные фото.

Например, она запостила снимок в соблазнительном концертном аутфите в Instagram.

На звезде – прозрачная водолазка с пикантными элементами декора, под которой хорошо видно белье – черный лиф, черные лосины, лаковая баска и широкий кожаный пояс с крупной цепью посредине. Яркий аксессуар - прозрачный чокер с массивныой золотой фигуроной подвеской.

Макияж Насти был сделан с акцентом на глаза, на губах играет трендовая нюдовая помада, волосы распущены.

Настя Каменских поразила смелым образом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Куда бы вы отправились в таком наряде? В магазин за хлебом, встретить курьера или.. ваш вариант?" - задала провокационный вопрос Настя.

Поклонники стали наперебой описывать ситуации, в которых такой пикантный наряд пришелся бы кстати. Среди самых интересных: на свадьбу к бывшему, к мужу в спальню, на встречу одноклассников, в садик за ребенком, в аптеку, прокатиться на байке.

Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала, как ладит с пасынком – единственным сыном Потапа Андреем и общается ли с его бывшей супругой, продюсером Ириной Горовой.

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