Смелая Каменских в прозрачном наряде засветила роскошный бюст и озадачила сеть

На звезде – прозрачная водолазка с пикантными элементами декора, под которой хорошо видно белье – черный лиф, черные лосины, лаковая баска и широкий кожаный пояс с крупной цепью посредине. Яркий аксессуар - прозрачный чокер с массивныой золотой фигуроной подвеской.

Макияж Насти был сделан с акцентом на глаза, на губах играет трендовая нюдовая помада, волосы распущены.

Настя Каменских поразила смелым образом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Куда бы вы отправились в таком наряде? В магазин за хлебом, встретить курьера или.. ваш вариант?" - задала провокационный вопрос Настя.

Поклонники стали наперебой описывать ситуации, в которых такой пикантный наряд пришелся бы кстати. Среди самых интересных: на свадьбу к бывшему, к мужу в спальню, на встречу одноклассников, в садик за ребенком, в аптеку, прокатиться на байке.