Смелая Оля Полякова в микромини с экстремальным декольте показала свои прелести

Оля Полякова стала членом жюри нового развлекательного шоу "Маска" на канале "Украина". Певица то и дело хвастается своими дерзкими образами, в которых появляется в студии на записи программы. Каждый следующий лук еще более горячий и откровенный, чем предыдущий, поэтому поклонникам есть на что посмотреть! Так в Instagram-сторис она показала микромини, в котором появится в одном из выпусков проекта.

Оля заинтриговала заявлениями о том, что ее образ будет особенно откровенным и пикантным, и не соврала. Так, она в деталях показала экстремально короткое платье-мини черно-бежевого окраса с большими вырезами в области бедер и пикантным разрезом в области декольте.

Талию звезда подчеркнула широким кожаным поясом. Она дополнила образ блестящим черным беретом, расшитым пайетками.

Макияж был под стать наряду. Певице выделили глаза, создав легкий эффект smoky eyes. Оригинальная деталь – вместо стрелок во внешнем уголке глаза можно увидеть… бабочку. Губы звезды визажист подчеркнул помадой терракотового оттенка.

Звезда распустила белоснежный волосы, объем которым предавали мелкие кудри. К слову, перед поездкой на съемку Оля заглянула к своему косметологу и сделала аппаратную омолаживающую процедуру, которую также выбирают для ухода мировые звезды.

Напомним, что ранее Оля Полякова появилась на церемонии вручения музыкальной премии и записи новогоднего концерта в откровенном платье, состоящем из "дождика"-бахромы.