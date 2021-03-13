Все смелее беру на руки: Василиса Фролова умилила нежным фото с новорожденным сыном

Ведущая позировала на больничной койке роддома в простой серой футболке. Звездная мама держит сыночка на руках и счастливо улыбается. Малыш, который появился на свет 7 марта, завернут в пеленку, а сама Василиса прикрыта белым одеялом.

Лицо ребенка она решила пока что не показывать, так что он повернут к камере спиной.

В подписи к фото Фролова рассказала о последнем триместре беременности, а также поделилась, как проходят ее первые дни материнства.

Василиса Фролова с новорожденным сыном Родионом (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Четвертый триместр беременности. Самый сложный и непредсказуемый. Счастливый и мучительный одновременно. Весь спектр гормональных переливов дает возможность почувствовать себя и мрачным зомби, и самым свежим весенним цветком. Период вынашивания сменяется донашиванием, ребенок просто переместился с внутренней на внешнюю стенку живота", - рассказала телезвезда.

Василиса поблагодарила врачей, которые очень помогли ей спокойно пережить первые дни после родов.



"Охарактеризовать все изменения, случившиеся за эти несколько дней, невозможно даже после прочтения нескольких книг по теме. Трезво оценить ситуацию могут только врачи. И тут их, слава Богу, предостаточно. Я не сразу сообразила, зачем к нам в палату наведывается такое количество делегаций. Специалисты сменяют один другого так органично, что я не успеваю отсечь, кому что говорила. Неонатолога сменил педиатр, акушерку гинеколог, нянечку специалист по грудному вскармливанию, психотерапевт, а ещё уборка, медсестры и эти бесконечные трапезы. От всего этого потока разных людей, которым приходилось отвечать на самые интимные вопросы, голова шла кругом", - призналась новоиспеченная мама.

Однако все это дало результат и сейчас она уже смелее обращается с сыном.

"Но потом понимаешь, насколько отлажен механизм их коллективной работы. Миллион и больше процентов заботы дают мгновенно свой результат. Система постоянной опеки работает настолько безотказно, что уже через несколько минут после родов нет и тени тревоги. Исчезают глупые беременные вопросы и вот уже я могу дать трезвую оценку своим изменениям и с каждым разом всё смелее беру на руки малыша. Комфорт и забота высочайшего класса, которыми меня окружили тут, подкупает настолько, что и уезжать не хочется", - поделилась Фролова.

Пользователи сети поздравляют звездную маму и умиляются нежному кадру с малышом.