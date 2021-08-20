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Смело! Беременная Эшли Грэм показала фигуру в бикини без обработки и фильтров

Автор: RBC.UA

Эшли Грэм обожает эпатировать своих поклонников – модель plus size то и дело демонстрирует свое тело в обнаженном виде, не скрывая складочек и целлюлита. И похоже, с беременностью степень откровенности знаменитости только увеличивается.

Новый пост в своем блоге она посвятила демонстрации фигуры в откровенном бикини.

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли примерила голубое бикини с принтом, напоминающим облака, которое едва прикрыло ее тело. Она постаралась показать фигуру со всех сторон, чтобы было видно не только ее животик, но и роскошные грудь и бедра. Растяжки, складочки и целлюлит Эшли не стала ретушировать, поскольку никогда не считала их недостатком.

Дополнили образ серо-голубая шляпка, разноцветные бусы на шее и животе, а также резиновые шлепанцы в тон всему образу. В комплекте идет также полупрозрачное платье-футболка с кулисками по бокам. Получилось по-летнему беззаботно и стильно!

Также недавно Эшли показала гламурный образ на выход. Она надела черное соблазнительное бра, а также ярко-розового оттенка шелковый пиджак, которые подчеркнули роскошные формы девушки.

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