Не смогла быть холодной: участница "Холостяк 11" призналась, почему покинула шоу

Отметим, что Холостяк попрощался с гимнасткой такими словами: "В последнее время наше общение состоит из одних претензий от тебя. При этом у нас было крутое свидание, в котором мы были искренними. Как я почувствовал, это нас тогда сблизило. Но это я делал шаг к тебе навстречу, а ты почему-то делала назад".

Девушка опубликовала снимок, на котором позирует во всем черном - футболке и брюках, а пиджак она держит в руках.

Лиза призналась, что не смогла продолжать искать внимания Михаила, когда он при ней общался и даже целовался с другими участницами.

"Я знала куда я иду, и я знала что будут поцелуи и романтика не только со мной, но... Есть маленькая разница в том, что это происходило в полуметре от меня. Я не была к этому готова, и флиртовать с Мишей, идя по головам и наступая на горло своим чувствам после этого, я не смогла. Не смогла быть холодной, и делать вид что мне все равно, и открываться для Мишы было уже невозможным", - поделилась девушка.

При этом она добавила, что не жалеет о таком опыте.

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"Жалею ли о чем-либо? Нет! Значит, не мой, значит, я чуть более ранимей, чем думала! Значит, холодная голова и разделение на "он же не только мой", целуй его сразу после кого-то, не обращая внимания на чувства, ведь у тебя есть цель - тоже не мое... Ведь поверьте мне, дублей у ребят было около 10. А холодной реакции хватило максимум на три.. "Миша, прости, но я не чувствую, что ты мой" и только после этого он сказал: "ну если я не твой, тогда я отпускаю тебя", - подытожила Лиза.

Елизавета Крутикова покинула проект "Холостяк 11" после шестого выпуска (фото: instagram.com/elkrutikova)

Теперь за сердце главного "Холостяка" Михаила Заливако остались бороться такие участницы: Юлия (зайка), Аня, Джессика, Татьяна, Юля, Дарья, Розали.