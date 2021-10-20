"Смотритесь потрясающе!" Игривая Каменских в латексном мини взбудоражила фото с известным красавчиком

Настя Каменских стала приглашенной судьей седьмого прямого эфира "Танцев со звездами 2021 ". Певица призналась, что сама на паркет пока не хочет, зато поет и танцует регулярно для своих поклонников. Артистка успела познакомиться с новым членом жюри – Максимом Чмерковским и сделать с ним совместное красочное фото.

На личной страничке в Instagram она запостила серию фото с прямого эфира и показала в деталях свой смелый образ.

На певице – латексное платье-мини без бретелей с аккуратным поясом, соблазнительные сетчатые колготки, красные замшевые лодочки и огромный цветок-чокер на шее. Ее волнистые волосы собраны в высокий хвост, а макияж сделан с акцентом на глаза, подведенные яркими пламенными тенями. На одном из снимков Настя позирует вместе с Максимом – знаменитости лучезарно улыбаются в объектив.

Настя Каменских блистала в откровенном наряде (фото: instagram.com/kamenskux)

"Между нами только танец. Как символично эти слова из песни "Красное вино" отписывают вечер воскресенья на Танцах со звездами 2021. С удовольствием приняла приглашение присоединиться к 7 эфиру шоу, исполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятным мастерством участников шоу!" – с восторгом написала певица.

Отдельно она обратилась к новому судье проекта Максиму Чмерковскому и отметила, что была рада знакомству.

Настя лично познакомилась с Максимом (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники заметили сходство Максима и Насти, о чем тут же сообщили ей в комментариях и попутно оставили немало комплиментов.