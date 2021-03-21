Снимали вместе квартиру: знакомая Кароль рассказала, какая она соседка

Заец поведала о том, какой Кароль была соседкой и сколько она обычно спала. По словам хореографа, уже тогда певица очень много работала.

"Я знаю Тину такой, какой никто никогда не видел и не знает. Это человек, который не спал, не ел. Этот человек писал музыку постоянно. Я помню, как в три часа ночи будила, говорила: "Послушай, пожалуйста, я написала". Это Тина писала песни. Она спала по два - три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль", - рассказала Яна.

Яна Заец на Танцах со звездами (фото: instagram.com/zlayazaya_official)

В свою очередь, Тина вспомнила, что у Яны всегда был "офигенный пресс".