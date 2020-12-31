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Сногсшибательна: Риз Уизерспун в роскошном вечернем наряде восхитила сеть красотой

Новина українською → США, Четверг 31 декабря 2020 17:32
Сногсшибательна: Риз Уизерспун в роскошном вечернем наряде восхитила сеть красотой Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Lite

Риз Уизерспун в свои 44 выглядит невероятно молодо. Фанаты не раз восхищались, что она буквально не меняется. Не так давно актриса показала фото практически без макияжа, на котором предстала в домашнем образе. А несколько часов назад продемонстрировала и вечерний лук, который подойдет для праздничной вечеринки. Получилось необычно и стильно!

Сногсшибательна: Риз Уизерспун в роскошном вечернем наряде восхитила сеть красотойРиз Уизерспун покорила сеть (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Риз надела блузу оттенка баклажан, расшитую пайетками по всему периметру. Глубокий вырез, рукава-фонарики, а также оборка по краю – все эти детали сделали наряд милым и праздничным. К блузе Риз подобрала узкие черные брюки и туфли на каблуках. Отлично дополнили аутфит крупные серьги в виде звезд.

Лаконичная безупречная укладка и выразительный макияж стали последним штрихом. Вышло просто сногсшибательно! Что тут же отметили многочисленные фанаты одной из главных голливудских блондинок.

Ранее мы писали, что Риз показала фото с дочкой, на котором они примерили одинаковые наряды. Они выглядят, словно близняшки!

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