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Сногсшибательная! Екатерина Кухар в пикантном топе вызвала фурор изящными формами

Новина українською → Вторник 24 ноября 2020 14:38
Сногсшибательная! Екатерина Кухар в пикантном топе вызвала фурор изящными формами Катерина Кухар (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Прима-балерина поразила изяществом в стильном образе

Во время полуфинала "Танцев со звездами 2020" нервничали не только участники, но и судьи, ведь побороться за главный приз на паркет вышли три сильные пары – Санта Димопулос и Макс, Надежда Мейхер и Кирилл, Юлия Санина и Дмитрий. К счастью, поклонников, в проекте остались все звезды. К слову, особое внимание зрителей было приковано к "лысой" Лесе Никитюк в кресле члена жюри и "черному лебедю" Екатерине Кухар. Прима-балерина показала в Instagram свой эфектный лук в деталях.

Строгая судья отдала предпочтение белоснежной блузке-топу с объемными рукавами-буфами и открытой спинкой. Она дополнила пикантный верх элегантной юбкой на запах черного цвета, которая позволила ей похвастаться изящными ножками. Обувь – оригинальные ложочки на шпильке с прозрачными ставками.

Волосы Екатерина собрала в стильную прическу-ракушку, уложив челку. Необычный аксессуар – моносерьга в виде цветка.

Сногсшибательная! Екатерина Кухар в пикантном топе вызвала фурор изящными формами

Сногсшибательная! Екатерина Кухар в пикантном топе вызвала фурор изящными формами

Катерина Кухар показала соблазнительный образ (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания...". Друзья, чей танец вам больше всего запомнился?" - поинтересовалась она.

Подписчики балерины стали называть любимые пары и не скупились на лестные слова для Кухар

"Очень красивый образ", "Шикарная", "Волшебный образ, Екатерина", "Вы невероятно красивая", "Красиво и так эстетично. Линии тела идеально дополняются линиями одежды", "Восхитительный стиль!", "Сногсшибательная девушка!", "Вы просто непревзойденная", – писали поклонники знаменитости.

Напомним, что Екатерина Кухар в полуфинале "Танцев со звездами 2020" налетела с критикой на Надежду Мейхер.

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