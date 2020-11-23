Екатерина Кухар "наехала" на Мейхер и спровоцировала скандал на "Танцах со звездами"

Екатерину Кухар раскритиковали за лишнюю придирчивость к Надежде Мейхер на "Танцах со звездами"

"Танцы со звездами" стали еще более сложными для каждого из участников. Ведь им всем нужно было для полуфинала разучить и исполнить не один танец, а сразу три. За один из номеров Надежде Мейхер и Кириллу Васюку досталось от Екатерины Кухар, но поклонники шоу посчитали, что судья к паре просто придирается и Мейхер хотят "завалить".

Екатерина сказала, что за победу Мейхер еще нужно побороться, а не сидеть на троне. Судья раскритиковала пасадобль в исполнении пары.

"Этот пасадобль, конечно, был намного лучше, чем предыдущий с Даниэлем, когда вам только с третьего раза удалось сделать поддержку, - сказала Кухар, Мейхер попыталась ее перебить, но судья отрезала. - А давайте я закончу… Но мой взор был прикован полностью к Кириллу… Спасет ли вас зритель, посмотрим".

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, пасадобль (видео: YouTube/Танці з зірками)

Украинцы в сети раскритиковали Екатерину Кухар за то, что она несправедлива к Надежде Мейхер.

Цікаво, Кухар щось крім балету вміє танцювати?

Надя - лучшая энергетика, только Кухар не видит

Валят Надюху, особенно Кухар. Как ответила ей... Не видать ей финала.

Прекрасная и самая сильная пара в этом сезоне, желаю удачи. А Катя Кухар показала себя настоящую... Увы!

Кухар - завистливая дама, если дамой можно назвать.

Напомним, что проект в полуфинальном эфире не покинула ни одна пара. Таким образом в суперфинале мы скоро увидим сражение трех красивейших женщин: Надежды Мейхер, Санты Димопулос и Юлии Саниной.

Отметим, что в полуфинале проекта ведущие Тина Кароль и Юрий Горбунов присоединились к парам и покорили своими танцевальными способностями.

А вот Олег Винник, который в это воскресенье феноменально вернулся на "Танцы со звездами" сразу в трех ипостасях - ведущего, танцовщика и певца, разочаровал последним. Артист спел под откровенную фонограмму, вызвав гнев поклонников.