"Со мной так нельзя": Павлик раскрыл правду о ссорах с молодой женой и посетовал на финансы

Разногласия в семье артиста и его жены-концертного директора возникают на фоне решения бытовых вопросов. Иногда небольшие конфликты разгораются из-за того, что певец не прислушивается в каких-то вопросах к жене, например, не хочет трендово одеваться по настоянию Екатерины, ведь некоторые вещи ему дискомфортны.

При этом, артист восхищается молодой супругой и гордиться ее достижениями. Он считает, что Екатерина - отличный блогер, который постоянно учиться и совершенствует свои навыки, ищет новые возможности.

Виктор с женой Катей ссорятся по бытовым вопросам, но у них есть много общего (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Музыкант описал жену тремя словами: "Искренняя, умная, неглупая". Он признался, что рядом с ней чувствует себя полным сил, энергии и даже сам молодеет.

Виктор высказался и о том, что у многих пользователей сети сложилось о нем мнение, как о подкаблучнике. Павлик заверил, что это не так.

"Не бывает никогда, чтобы я снял шапку на пол: "Нет, будет по-моему!". Все, что Катя иногда предлагает или говорит, — мы советуемся, она никогда не говорит в приказном порядке. Она знает, что со мной так нельзя. Где-то какая-то очень малая доля правды в этом есть, но это хайп, я считаю", - высказался Павлик.

Павлик назвал главные статьи семеных расходов

Также артист рассказал о семейных тратах. Так, аренда квартиры обходится семье в 20 000 грн в месяц. Также немало затягивают расходы на оплату паркомест: 5200 гривен за стоянку двух авто и 1000 грн. в месяц – мотоцикла. Причем, машина артиста еще в кредите, а вот иномарку его жены они уже выкупили.

"Я считаю, что это не маленькая сумма. Денег нет, чтобы купить дом. Здесь много разных нюансов, поэтому мы пока думаем", - признался артист.