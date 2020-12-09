Соблазнительная бунтарка: Белла Хадид поразила сеть кардинальной сменой стиля

Белла Хадид - одна их самых красивых женщин современности - любит меняться. Но даже при постоянной смене причесок 24-летняя супермодель чаще всего выбирала женственные и нежные образы. А потому новая прическа стала настоящим громом вреди ясного неба для ее поклонников. Младшая Хадид подстриглась "под мальчика", перекрасившись в платиновый блонд.



Балла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Новые фото были сделаны для промо мужской коллекции Dior. И Белла стала одной из нескольких звездных девушек, удостоившихся чести представлять ее. Для ролика соблазнительная модель примерила черный брючный костюм, который отлично сел на ее совершенную фигуру. Лук дополнили яркий макияж в фиолетово-розовых тонах. Из аксессуаров Белла выбрала крупные серьги с драгоценными камнями. Как и Ким Кардашьян, которая приняла участие в этой кампании, Белла выразила свой восторг и поблагодарила за возможность быть частью этого модного проекта.