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Соблазнительная дикарка: Рианна поделилась горячим фото топлес и в крошечных шортах

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США, Вторник 01 июня 2021 18:28
Соблазнительная дикарка: Рианна поделилась горячим фото топлес и в крошечных шортах Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Lite

Рианна обожает демонстрировать свое роскошное тело во всей красе. А когда дело касается рекламы ее личного бренда Savage X Fenty by Rihanna, то фото становятся еще более горячими.

Новый пост звезды именно такой.

Рианна позирует в крошечных шортах фиолетового цвета с принтом, якро-желтых носках, обутых с белыми лоферами, а также широком браслете. А вот голую грудь она прикрыла только журналом Playboy. Певица лежит прямо на полу, подогнув ноги. Выглядит звезда сцены соблазнительно и стильно, даже несмотря на неординарность кадра.

Соблазнительная дикарка: Рианна поделилась горячим фото топлес и в крошечных шортах

Рианна в новом образе (фото: instagram.com/badgalriri)

"Это хороший день, чтобы быть дикарем", - написала она. А в ответ получила уйму комплиментов своей фигуре. "Это что-то", "Ты лучшая", "Моя малышка", "Да, королева", "Ты должна была быть на обложке"… Также многие возмутились, что певица перестала выпускать музыку. "Это также хороший день, чтобы выпустить какой-то сингл", "Это хороший день, чтобы добавить музыку", - пишут они под фото.

Ранее Рианна показала другой жаркий образ в вязаном мини-платье.

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