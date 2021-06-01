Соблазнительная дикарка: Рианна поделилась горячим фото топлес и в крошечных шортах

Рианна обожает демонстрировать свое роскошное тело во всей красе. А когда дело касается рекламы ее личного бренда Savage X Fenty by Rihanna, то фото становятся еще более горячими.

Рианна позирует в крошечных шортах фиолетового цвета с принтом, якро-желтых носках, обутых с белыми лоферами, а также широком браслете. А вот голую грудь она прикрыла только журналом Playboy. Певица лежит прямо на полу, подогнув ноги. Выглядит звезда сцены соблазнительно и стильно, даже несмотря на неординарность кадра.

Рианна в новом образе (фото: instagram.com/badgalriri)

"Это хороший день, чтобы быть дикарем", - написала она. А в ответ получила уйму комплиментов своей фигуре. "Это что-то", "Ты лучшая", "Моя малышка", "Да, королева", "Ты должна была быть на обложке"… Также многие возмутились, что певица перестала выпускать музыку. "Это также хороший день, чтобы выпустить какой-то сингл", "Это хороший день, чтобы добавить музыку", - пишут они под фото.