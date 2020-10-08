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Соблазнительная куколка: Кайли Дженнер в пикантном образе взбудоражила сеть пышным бюстом

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 19:29
Соблазнительная куколка: Кайли Дженнер в пикантном образе взбудоражила сеть пышным бюстом Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Звезда устроила новую фотосессию

Кайли Дженнер запостила в своем блоге несколько новых фото, на которых примерила невероятно соблазнительный образ в духе бейби-долл. Звезда позирует в джинсах с высокой посадкой, а также белом откровенном лифе, который едва сдерживал пышный бюст 23-летней бизнесвумен. Завершает лук прическа в стиле куклы Барби: волосы завиты мягкими волнами и заплетены в два хвоста. У висков ей выпустили пару прядей. Отдельного внимания заслуживает макияж с яркими тенями, цветными стрелками, розовым румянцем и пухлыми губами.

Соблазнительная куколка: Кайли Дженнер в пикантном образе взбудоражила сеть пышным бюстомСоблазнительная куколка: Кайли Дженнер в пикантном образе взбудоражила сеть пышным бюстом

Новый образ Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также, как законодательница трендов на маникюр, Кайли показала новый дизайн ногтей. В этот раз звезда выбрала необычную форму: удлиненные и острые "коготки" она покрыла коричневым лаком. Как видно, мода на максимально натуральные ногти естественной длины у Дженнер не приживается. Хотя Кайли уточнила, что такой провокационный маникюр она сделала для фотосессии. Но она ей так понравился, что может остаться с ней надолго.

Соблазнительная куколка: Кайли Дженнер в пикантном образе взбудоражила сеть пышным бюстом

Кайли показала новый маникюр (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Чувствую себя хорошенькой", – написала Кайли под фото в образе соблазнительной Барби, которыми поделилась со своими подписчиками. А фанаты принялись восхищаться, как невероятно фотогенична и соблазнительна Кайли и как идут ей разные наряды. По всей видимости, бизнесвумен снимает новую промо-кампанию для своего косметического бренда Kylie Cosmetics.

Напомним, на днях Кайли Дженнер записала со своей дочерью Сторми видеоурок по приготовлению печенья. Для съемки мама и дочь выбрали одинаковые наряды, чем умилили поклонников.

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