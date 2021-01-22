Соблазнительная пантера: Санта Димопулос в мокром купальнике поразила поклонников идеальными формами

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос улетела отдыхать на Мальдивы. Так что все, кто соскучился по горячим выступлениям Санты, могут наблюдать ее не менее горячие фото.

Также Санта Димопулос поделилась лайфхаками полетов с детьми: блогер уже дважды мама, так что знает, как устроить путешествие с малышами.

Также Санта удивлена тем, что кто-то считает Мальдивы скучным местом для отдыха. Она запостила свои полуобнаженные фото - в мокром купальнике на фоне шикарной природы - и стала рассуждать о том, что для нее этот отдых - просто идеальный.

"Я искренне не понимаю, как людям может быть скучно на Мальдивах? Дни летят, а столько всего еще хочется успеть! Вы спросите, чем же я занимаюсь тут?. Большую часть времени провожу с семьей. Плаваем, гуляем, ходим на завтраки, ужинаем в разных ресторанах, играем в настольные игры. Каждый день я медитирую, тренируюсь, читаю, хожу на массажи. В субботу мы с Дени идем на мастер-класс по приготовлению пиццы (он захотел именно пиццу), завтра будем кататься на "таблетке", на велосипедах, падлбордах, плавать в масках, смотреть фильм в кинотеатре под открытым небом", - поделилась знаменитость.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Она добавила, что для нее это идеальный отдых. Никто и ничто не отвлекает ее от семьи, природы и не нарушает внутреннюю гармонию и штиль.

Фанаты остались довольными такими откровенными снимками и мудрыми рассуждениями и назвали Санту красавицей и "соблазнительной пантерой".

Напомним, Димопулос призналась, что участие в шоу "Танцы со звездами" "ударило" по красоте волос: какие восстановительные процедуры пришлось делать блорегу, смотрите здесь.