Соблазнительная русалка: Сальма Хайек показала совершенное тело в купальнике

Сальма Хайек показала новую серию кадров с отпуска. 54-летняя актриса в этот раз продемонстрировала себя в зелено-синем слитном купальнике. Она позирует по пояс в воде, распустив мокрые волосы по плечам. На лице звезды "От восхода до заката", "Бандиток" и "Телохранителя киллера" нет и капли макияжа. При этом она выглядит по-настоящему молодой и прекрасной.

Сальма на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

На последнем снимке звезда делает прыжок в воду: она запечатлена в момент, когда наполовину погрузилась в воду. На фото видны только стройные ноги, упругие ягодицы и тонкая талия Сальмы. Нужно ли говорить, что они просто свели поклонников с ума в который раз?

"Как ей это удается?", "О боги", "Самая красивая женщина в мире", "Вау", "Самый красивый человек на свете", "Удивительная", "Восхитительная", - не могут налюбоваться фанаты красотой знойной звезды.

Напомним, актриса отправилась отмечать Новый год к океану, откуда уже просто засыпала сеть соблазнительными фото. Звезда обожает вдохновлять поклонников своим совершенным телом в откровенных купальниках.