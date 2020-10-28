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В соблазнительном коротком платье-ночнушке: Лобода показала, в чем ходит на романтические свидания

Новина українською → Среда 28 октября 2020 12:43
В соблазнительном коротком платье-ночнушке: Лобода показала, в чем ходит на романтические свидания Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Певица продемонстрировала вечерний лук

Светлана Лобода недавно отпраздновала свой день рождения. Накануне важного дня певица приехала в родной Киев. Светлана поделилась фотоотчетом с прогулки по столице и рассказала, что решила подышать киевским воздухом, подвести итоги и подготовиться к новому старту.

После празднования дня рождения Светлана отправилась на отдых, певица делится шикарными снимками природы на берегу океана. Пальмы, солнце, пляж, идеальная фигура в стильных купальниках - певица не скрывает ничего. Кроме, разве что, своей личной жизни.

Вот и на этот раз Лобода показала стильный лук, в котором она решила отправиться на романтическое свидание. С кем она идет, певица, конечно, не открывает, зато образ получился лаконичным и сильным.

Короткое голубое платье-"ночнушка", будто надетое на голое тело, украшения-бусы, которые рассыпались по всему телу, и изысканный макияж - к свиданию готова!

В соблазнительном коротком платье-ночнушке: Лобода показала, в чем ходит на романтические свиданияВ соблазнительном коротком платье-ночнушке: Лобода показала, в чем ходит на романтические свидания

В таком наряде свидание пройдет удачно (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, что Светлана Лобода показала стильный лук: обтягивающие черные кожаные брюки, высокий каблук, широкий ремень, блуза с соблазнительными завязками-"галстуком" и пиджак в красную клетку, певица позирует на лестнице рядом с книжной полкой.

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