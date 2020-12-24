София Ротару после Москвы выступила в шоу "Квартала 95": вот это сюрприз

Заслуженная артистка Украины София Ротару прямиком после Москвы, где она пела на "Песне года", приехала в Киев, чтобы выступить в новогоднем "Квартале 95". Появление звезды стало для всех сюрпризом, ведь никто не ожидал увидеть артистку.

В последнее время на Ротару сыпались гневные комментарии, в которых украинцы не понимали, почему она ездит выступать в Россию. Отметим, что выступление артистки у "кварталовцев" было 22 декабря, а сейчас на фан-странице звезды появилось видео с этого выступления.

На сцену София вышла в красно-алом платье, приветствовали ее громкими аплодисментами.