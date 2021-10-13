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София Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментах

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Среда 13 октября 2021 16:50
София Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментах София Ротару поддержала SONYA KAY (коллаж Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Легенда украинского шоу-бизнеса София Ротару поздравила племянницу SONYA KAY с возвращением на сцену и поддержала молодую звезду в ее творческих экспериментах.

Так, в своем Instagram культовая артистка опубликовала сторис с новым альбомом 30-летней родственницы.

София Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментах

София Ротару поддержала SONYA KAY

Заметим, что SONYA KAY недавно выпустила новый украиноязычный альбом "Драйв" и сразу попала в глобальные чарты.

Над пластинкой артистка работала с командой почти пол года. Именно он является началом нового витка SONYA KAY.


"Мы очень тщательно работали над каждым треком и я точно знаю, что они зацепят слушателя, и каждый сможет найти что-то для себя в этом мини-альбоме. Мой альбом это настоящий драйв эмоций", - дополняет певица.

София Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментах

SONYA KAY (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Почти полтора года артистка стояла на распутье, однако пришла в себя и решилась на эту работу.

"Я человек очень самокритичный, но хочу сказать, что я очень довольна тем, как все получилось. Люблю экспериментировать над стилем и думаю, что это хорошо, так как артист должен всегда делать что-то новое, чтобы на него было и интересно смотреть и слушать", - резюмировала артистка и заверила, что "это только начало".

София Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментахСофия Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментахСофия Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментахСофия Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментахСофия Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментах

SONYA KAY (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Напомним, летом прошлого года Sonya Kay вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова.

Ранее мы писали, что украинская песня запустила новый тренд в ТикТок и возглавила чарты в нескольких странах.

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