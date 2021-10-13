София Ротару поддержала свою звездную племянницу в ее экспериментах

София Ротару поддержала SONYA KAY

Заметим, что SONYA KAY недавно выпустила новый украиноязычный альбом "Драйв" и сразу попала в глобальные чарты.

Над пластинкой артистка работала с командой почти пол года. Именно он является началом нового витка SONYA KAY.



"Мы очень тщательно работали над каждым треком и я точно знаю, что они зацепят слушателя, и каждый сможет найти что-то для себя в этом мини-альбоме. Мой альбом это настоящий драйв эмоций", - дополняет певица.

SONYA KAY (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Почти полтора года артистка стояла на распутье, однако пришла в себя и решилась на эту работу.

"Я человек очень самокритичный, но хочу сказать, что я очень довольна тем, как все получилось. Люблю экспериментировать над стилем и думаю, что это хорошо, так как артист должен всегда делать что-то новое, чтобы на него было и интересно смотреть и слушать", - резюмировала артистка и заверила, что "это только начало".

SONYA KAY (фото: instagram.com/sonyakayofficial)