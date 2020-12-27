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София Ротару рассказала, почему не хочет, чтобы внучка выходила сейчас замуж

Новина українською → Киев, Воскресенье 27 декабря 2020 22:36
София Ротару рассказала, почему не хочет, чтобы внучка выходила сейчас замуж София Ротару (фото: sofiarotaru.com)
Автор: Роман Мирончук

София Ротару рассказала о своей племяннице и внучке. При этом народная артистка Украины призналась, почему не хочет, чтобы ее 19-летняя внучка Соня Евдокименко сейчас выходила замуж.

Певица рассказала, что знакома с женихом Сони. При этом она считает, что ей все же рано еще выходить замуж. Ей еще необходимо закончить учебу и получить хорошее образование. Об этом София Ротару рассказала в программе "Світське життя".

"Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она ещё юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится", - заявила артистка.

Что же касается замужества своей племянницы певицы Sonya Kay, которая вышла замуж в этом году за хоккеиста Олега Петрова, то София Ротару призналась, что с женихом она не была знакома.

Но когда они встретились взглядом и он улыбнулся ей, то артистка сразу поняла, что он хороший парень. При этом самое замечательное, что Соня счастлива с ним.

София Ротару высказалась о замужестве своей внучки Сони Евдокименко (видео: YouTube)

Напомним, внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая живет в Нью-Йорке, прилетела в Киев. Девушка сделала несколько фотографий со своей мамой и бабушкой.

Ранее внучка Ротару с женихом показали, как счастливо они проводят время у океана в Мексике.

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