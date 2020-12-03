София Ротару собралась выступать в России и даже похвасталась платьем

София Ротару собралась в Москву на запись традиционного для РФ новогоднего концерта "Песня года". Артистка даже успела похвастаться платьем, выбранным для поездки.

Планы артистки неожиданно "слила" ее невестка Светлана Евдокименко, которая опубликовала видео в Instagram-stories.

На кадрах певица кружится в платье ярко-красного цвета с воланами. По всей видимости примерка проходит в неком шоу-руме.

Сторис невестка подписала кратко: "Песня года - 2020".

София Ротару похвасталась платьем для "Песни года" (фото: instagram.com/svetika)

Отметим, что новость о том, что Ротару собралась на "Песню года" подтвердил и ее концертный директор Сергей Лавров. Он даже намекнул, что певица испытывает некоторые финансовые трудности.

"Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин", - сообщил директор Ротару.

Интересно, что София Ротару не так давно заявила, что родным городом для нее является Киев, а в Крым (где у нее недвижимость), она не ездила после оккупации.

Тем не менее, выяснилось, что гостиница Ротару в Ялте и дальше работает, но всеми делами напрямую заведует невестка звезды Светлана Евдокименко. Однако в последнее время с работой заведения были проблемы.