Она совершенна: 46-летняя Пенелопа Крус блеснула стройной фигурой на обложке глянца

Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска французской версии известного глянцевого журнала Marie Claire. В фотосессии звезда примерила массу стильных образов, включая и достаточно откровенные. Примечательно, что знаменитая брюнетка перевоплотилась в нежную блондинку.

Новая обложка актрисы (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

На обложке она позирует в джинсах и блузе с откровенным декольте, которая подчеркнула по-прежнему аппетитные формы актрисы. Дополнили лук золотые браслеты, крупные серьги-кольца, а также выразительный макияж с подведенными черным каялом глазами. Выглядит знаменитость невероятно соблазнительной.

В интервью Перелопа рассказала о карьере, материнстве и самоощущении. По словам испанской звезды, она старается контролировать поток комментариев от поклонников, отсеивая ненужные.

Пенелопа выглядит просто божественно (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

"Я не зацикливаюсь на том, что обо мне думают другие, и даже когда я получаю удивительные комплименты, я стараюсь держаться на расстоянии и не верю этому человеку на 100 процентов. Что касается негативных комментариев, то я стараюсь не думать об этом и никогда не гуглю свое имя. Это было бы действительно плохим упражнением для моего психического здоровья! Меня волнует только мнение моей семьи и друзей. Я, конечно, благодарна людям, которые любят мои фильмы или пишут мне, более того, я стараюсь отвечать на большинство писем от фанов", - рассказывает актриса.

Также Крус рассказала, что материнство полностью перевернуло ее жизнь. Пенелопа считает, что это самая важная миссия в ее жизни и главное - выполнить ее как можно лучше. "Материнство определенно придало мне уверенности", - признается Пенелопа.

Ранее Леся Никитюк рассказала, как познакомилась с Пенелопой Крус.