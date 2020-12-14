Я совершила ошибку? "Холостячка" Мишина объяснила, почему выгнала Рыбака

Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, почему решила убрать с проекта Андрея Рыбака. Актриса объяснила свою позицию по поводу этого участника на своей странице в Instagram. Она рассказала, что многие просто забросали ее сообщениями о том, почему же она так сделала.

Ксения отметила, что сердце не может ошибаться, но ей приятно, что среди зрителей выпуск шоу получил такой отклик.

"Признаться честно, я не ожидала, что прошлый эфир вызовет такой ажиотаж. Много внимания означает прежде всего, что вам эта тема откликается, что выпуск затронул что-то важное и мне хочется в этом разобраться. Многие пишут, что я совершила ошибку. Но что такое ошибка? Ошибка - это когда что-то идет не так, но сердце не может ошибаться", - написала Мишина.

Мишина объяснила, почему такой выбор она сделала в эфире программы в пятницу, 12 декабря.

"Я воспринимаю ошибки как опыт. Это не значит, что я сама премудрость и мне не бывает больно, обидно или стыдно, просто я всегда действую! В пятницу я приняла такое решение лишь потому, что хорошо поняла, что чувствую, а точнее сказать чего не чувствую", - написала актриса.

Она сообщила поклонникам, что абсолютно ничего не чувствует к Андрею Рыбаку.

"Что может быть ценнее подарков судьбы, пусть даже в виде испытаний, когда мы узнаем себя?! Такие ситуации даются нам, чтобы мы проживали все в полной мере и создавали, оттачивали свою личность. У меня была прекрасная возможность пожить с разными эмоциями и проверить, насколько все-таки важны для меня те принципы, которые были затронуты", - резюмировала Ксения.

Как мы сообщали ранее, Андрей Рыбак рассекретил подробности своих отношений за пределами проекта и объяснился.