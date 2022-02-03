Совсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлуки

52-летняя Дженнифер и 49-летний Бен Аффлек в прошлом году возобновили отношения, которые строили около 18 лет назад. В прошлом пара чуть было не пошла под венец. Но свадьба так и не состоялась. Теперь Лопес и Аффлек наверстывают упущенное время, стараясь проводить его вместе. И хотя о бракосочетании говорить рано, но второй шанс, который им дала судьба, они упускать не намерены.

Дженнифер Лопес для People (фото: instagram.com/jlo)

Артистка призналась, что она безмерно счастлива, что судьба вновь свела их. И она готова трудиться над отношениями, чтобы сохранить их.

"Мы стали старше, умнее, опытнее, мы занимаемся разными вещами, у нас есть дети. Нам следует быть очень внимательными по отношению ко всем жизненным аспектам. Это такое прекрасное время для всех", – сказала Лопес в интервью.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек ценят друг друга еще больше (фото: Getty Images)

Джей Ло подчеркнула, что нынешние отношения очень отличаются от романа в начале нулевых. "Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком – редкая возможность. И мы не принимаем это как должное", – добавила певица.

А сам Аффлек, оказывается, изменился кардинально. "Я так горжусь им. Бен стал достойным мужчиной, я наблюдала за ним издалека. Быть честными друг с другом и любить – вот основа всего", – заявила певица, что он – идеальный партнер и отец.