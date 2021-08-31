"Созданы друг для друга": Маша Ефросинина показала романтику с мужем по особому поводу

"Все бумаги, железяки, камни позади… С бирюзой, my love", - написала она.

"Многая лета. Браво! Так держать!" - оставил напутствие для пары Юрий Горбунов. "Мгногая лета", - присоединился к нему Сергей Притула. "Хорошие… Чаще вдвоем бывать и танцевать по вечерам", - оставила пожелание Елена Кравец. "Поздравляю, ребята. Будьте счастливы (звучит "Симпли Ред")", – оригинально поздравила пару Василиса Фролова.

Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сестра маши и экс-невестка Виктора ющенко, Елизатева тоже не обошла вниманием знаковое событие в жизни родственницы. "Любимые", - написала она.

Подписчики Маши также написали немало теплых слов и пожеланий в адрес супругов.

Невероятно красивая пара!

Это лучшее, что вы могли сделать для воспитания своих детей!!! Это своим примером показать семейные ценности

Вы чудесные

Долгих и счастливых лет жизни

Очень красивая пара

Созданы друг для друга

Самые красивые

Какая потрясающе красивая пара!

В сторис ведущая показала свое утро годовщины. Так, в вазах на полках и стеклянном столике красовались изящные цветочные композиции и букеты. "Не то, чтобы я забыла про годовщину свадьбы… Просто поздно пришла с работы. Но тем прекраснее утро", - констатировала вдохновленная и счастливая теледива.

Маша Ефросинина показала свое утро в годовщину брака (фото: instagram.com/mashaefrosinina)