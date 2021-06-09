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Спасательница Малибу: Виктория Бекхэм покорила точеной фигурой в купальнике на архивном фото

Автор: Lite

Виктория Бекхэм обожает находить живописные архивные фото, трогая фанатов до слез.

Новый кадр, который она опубликовала в своем блоге, получился именно таким.

Виктория приурочила снимок к важному празднику. На фото она предстала с коллегами по группе Spice Girls, в которой работала с 1994 года. Девушки стоят на фоне океана в ярко-красных купальниках. Как всегда, стройные и соблазнительные.

Виктория Бекхэм в компании Spice Girls (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Поздравляем со Всемирным днем океанов! У меня столько счастливых воспоминаний у океана но этот пикантный момент Спасателей Малибу - один из моих любимых", - написала Виктория.

Ностальгический кадр вызвал в сети бурю эмоций. "Эта открытка навсегда пришпилена к стене моей спальни! Сладкий ностальгический момент!", - не удержалась знаменитая британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли. "Икона", "У меня целая коллекция фото Spice Girls", "Крутые", "Класс!", "Восхитительные", "Эти тела", - присоединились к ней и другие пользователи.

Ранее мы писали, что муж Виктории Дэвид растрогал сеть фото повзрослевшей дочери.

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