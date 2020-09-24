Спать некогда: Alyosha показала семейную прогулку с тремя детьми

Певица Alyosha и ее муж Тарас Тополя не так давно стали многодетными родителями - в августе артистка родила дочь Марию, также они воспитывают двоих сыновей, Романа и Марка. Исполнительница охотно рассказывает о малышке и о том, как изменилась их жизнь с ее появлением.

Так, на своей странице в Instagram она поделилась трогательным видео, сделанным на семейной прогулке на улице со всеми тремя детьми. В ролике фронтмен группы "Антитела" заботливо катит коляску с новорожденной Машей, пока Alyosha играет с сыновьями в самолетики.

"Прогулянка усією сім’єю. Поки татко слідкує за донечкою, ми зі старшими граємось у літачки) Спати ніколи", - поделилась с поклонниками певица.

Фолловеры пришли в умиление от такой картины и оставили этому очаровательному семейству много теплых слов в комментариях.

Коли татусі гуляють з візочками це завжди дуже мило

Прямо заряджають позитивом від ваших світлин, ви дуже чарівна сім'я! Щастя вам

Ви чудові

В этом и есть счастье !

Ви дуже класні

Классс, які ви класні

Татко зайнятий . Татко гуляє з маленькою принцесою

Це чарівно

Нiчого, ще трошкi i буде легше, здоров'я вам

Прекрасные

Ранее Alyosha впервые рассказала о новорожденной дочери и призналась, что с мальчиками было хуже.