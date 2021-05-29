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Сплошное счастье: Потап и Настя Каменских устроили веселые "покатушки" в центе Киева

Автор: Lite

Потап и Настя – занятые и востребованные артисты, поэтому времени на расслабленное вреямпровождение вдвоем у них остается не так уж много. Они стараются провести его весело, с толком и хорошим настроением. Так, в выдавшийся редкий совместный выходной звездная семья решила провести с пользой.

В подтверждение этому Настя показала в Instagram счастливые фото в компании самых любимых людей.

Настя с Потапом и лучшей подругой, дизайнером Анной Андрийчук отправилась на прогулку по центру Киева. Веселая компания облюбовала Мариинский парк. Настя и Аня прихватили электросамокаты, а также веселились и позировали на камеру.

Певица предпочла удобную и стильную повседневную одежду – лосины и парку расцветки хаки. Она приподняла волосы и собрала их в высокий хвост. Потап же выбрал пастельную гамму – бежевая куртка, удобные спортивные шорты и дополнил расслабленный лук шляпой.

"И пусть весь мир подождет! Какой выходной! Сплошное счастье", - поделилась своим замечательным настроением Настя.

Потап с Настей и ее подругой устроили "покатушки" в самом сердце столицы (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же отреагировали на веселый фотосет неунывающей компании.

  • Просто невероятно крутые
  • Классные
  • Шикарные
  • Класс! Какие вы клевые. Обожаю такие выходные
  • Вы такие молодцы, приятно смотреть
  • Класснючие! Сплошной позитив, сплошная красота!
  • Какие же вы классные, позитивные любимые стиляги
  • Банда

Потап также разместил на своей странице одно из забавных фото с женой и подругой семьи. "Покатушки. Скоро день Киева и я, как амбасадор столицы, приготовил песню в новом альбоме", - воспользовался случаем для анонса рэпер. "Клевые покатушки", - заверили в комментариях к посту мужа Настя.

Напомним, что недавно Потап и Настя Каменских отметили вторую годовщину свадьбы и обменялись нежными поздравлениями.

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Новости Украины ПотапНастя Каменских