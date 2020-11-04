Сплошное совершенство: Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в откровенном боди

Алена Шоптенко покинула шоу "Танцы со звездами 2020", но о своих фанатах танцовщица и хореограф не планирует забывать. Алена периодически радует их новыми снимками, советами и, конечно, мотивирует их на успех. Недавно Алена запостила снимок во время простуды, на нежном селфи звезда сидит в уютном вязаном белом свитере и джинсах. Алена совершенно без укладки и, кажется, без макияжа и слегка улыбается в камеру. Фанаты были покорены натуральной красотой своей любимицы.

А в этот раз Алена продемонстрировала идеальную фигуру: в откровенном боди пудрового цвета видно каждую мышцу звезды. Алена оголила ножки и позирует в пикантных позах, показывая танцевальные па на некоторых из них.

Алена Шоптенко красива и босиком, и на каблуках (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей.

Когда-то лет 10 назад я, будучи абсолютной бальницей, спортсменкой и комсомолкой познакомилась с современной хореографией и поверить не могла, что так вообще можно танцевать.

Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой. И тут имеется ввиду нестабильность не только в шагах, но и в мыслях. Обучение новому стилю танца с абсолютно непривычными позициями и движениями стали испытанием и сильно пошатнули уверенность в своем теле. Но в то же время открыли глаза на многие вещи в танцевальном искусстве и подарили новые возможности. Оказалось, что танцевать без каблука безусловно можно намного больше и шире, но нужно было приобрести необходимые навыки.

Тогда, постепенно тренируя свою координацию и ум, в том числе, я научилась по-новому владеть своим телом. А с этим пришло новое переосмысление себя и своей хореографии. Так вот к чему я.

Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке", - написала Алена.

"Какая вы красивая! Какой красивый бодик", "Сплошное совершенство", "Люблю читати ваші пости! Любуюсь вашою красою!", "Яка ж ви красива!", "Красотка!", - оставили свои комментарии под постом Алены поклонники.

Напомним, недавно Алена Шоптенко показала, как носить самый трендовый костюм этой осени, фолловеры просто в восторге.