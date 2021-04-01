Сразу разнесет: Димопулос рассказала о подводных камнях популярной диеты

Санта Димопулос – обладательница завидной стройной фигуры и подтянутого спортивного тела. Победительница "Танцев со звездами 2020" признавалась, что во время проекта ей удалось сбросить лишние кило, которые оставались после родов дочки Софии, а ее спортивная нагрузка каждое утро помогает всегда оставаться в форме. К слову, экс-"ВИА Гра" пробовала и различные диети, поэтому поделилась своим опытом.

Так, на странице в Instagram Санта опубликовала соблазнительное фото в красном бикини и заявила, что не может придерживаться кето-диеты.

Жгучая брюнетка задалась целью сбросить 6 кг к лету и призналась, что на ней строгие ограничения не работают – за неделю Санте удалось расстаться 1,5 кг, но за следующие 4 дня она обнаружила прибавку в весе на 2,5 кг.

Димопулос пояснила, что на искала для себя оптимальный диетический рацион и обратила внимание на модную кето-диету. К слову, такой схемы питания придерживается Тина Кароль.

Исходя из результатов анализа, врач знаменитости одобрил ее намерения и разрешил попробовать кето-рацион.

Санта Димопулос показала фигуру в бикини и рассказала о кето-диете (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Кето-диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Сначала кето-диета была изобретена врачами для лечения сложных заболеваний (например, эпилепсии), но потом "пошла в мир", – пояснила Санта и уточнила как именно "работает" такая схема питания.

Также Димопулос предостерегла – далеко не всем можно придерживаться такой системы похудения.

"По своим ощущениям могу сказать, что кето – не совсем мое. На ней нужно сидеть минимум месяц и потом крайне аккуратно вводить углеводы (потому что сразу разнесет), сложно с рационом – надо постоянно подсчитывать, следить за БЖУ", - пояснила Санта.

Она поделилась проверенным способом держать себя в форме: сбалансированное, правильное, низкоуглеводное питание (и, при желании, интервальное голодание).