Срочно повторить: Ким Кардашьян показала самый модный маникюр весны

Ким Кардашьян показала новое фото, которое точно привлечет к ее бренду еще больше внимания. Звезда показала, как готовится к съемке, позирую в собственной гримерке. Она надела бледно-розовое белье, а также объемный пиджак. Выглядит Ким она стильно и соблазнительно.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

В макияже Ким выбрала приглушенные оттенки, которые отлично сочетались с ее цветотипом. А волосы распустила, уложив на прямой пробор. Изюминкой кадра также стал и маникюр знаменитости. Ким выбрала в этот раз заостренные к краю ногти ярко-красного цвета. С внутренней стороны они были покрыты бледно-розовым лаком. Это придает яркому маникюру нежную нотку и делает вид рук ухоженным. Такой прием можно смело брать на вооружение этой весной.

В качестве подписи она оставила эмодзи в виде поцелуя, а в ответ получила массу комплиментов. Соблазнительная и стильная, Ким по-прежнему задает тренды.