ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стала намного счастливее: Кароль в полностью прозрачном платье среди песков ошарашила признанием

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 15:52
Стала намного счастливее: Кароль в полностью прозрачном платье среди песков ошарашила признанием Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тина Кароль не перестает удивлять поклонников. Сначала она выспустила эпатажный клип на не менее атмосферную песню "Скандал" и предстала в неординарном имидже, а теперь представила одновременно пикантный и нежный фотосет, сделанный во время недавнего путешествия в Намибию, где побывала с сыном Вениамином.

Эффектную фотосессии она устроила специльно для журнала VIVA!, а снимками поделилась в Instagram. Также она дала изданию развернутое интервью и рассказала, как провела карантинный год.

Тина позировала среди барханов песка в прозрачном платье-тунике цвета электрик, под которой можно было рассмотреть белье звезды.

"Я рискнула отправиться в самую безопасную часть Африки. Это заповедник: животные там повсюду и они такие же равноправные жители, как и мы", - коротко описала свое путешествие певица.

Также она рассказала, какие бесценные инсайты получила за минувший год и назвала его обалденным.

Стала намного счастливее: Кароль в полностью прозрачном платье среди песков ошарашила признанием

Стала намного счастливее: Кароль в полностью прозрачном платье среди песков ошарашила признанием

Стала намного счастливее: Кароль в полностью прозрачном платье среди песков ошарашила признанием

Тина показала чарующие фото из Намибии (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я бы назвала его годом реверса, который дал прогресс. Человек думает, что все вокруг него замедляется, и ему кажется, что он откатывается назад. На самом деле это путь, ведь благодаря такому реверсному движению, остановке, депрессивным настроениям и даже откату назад произошел прорыв внутренних сил, появились другие ценности. Вскрылись детали, эмоции, внутренняя суть. Каждый открыл себя", - поделилась инсайтом звезда.

Также она призналась, что у нее есть люди, ради которых стоит жить и стремиться.

"Я стала намного счастливей. У меня есть, для кого жить. Нужно жить хотя бы потому, что это благодарность и реально подарок небес", - подытожила она.

Напомним, то ранее Тина Кароль озадачила сеть видео с участием мужчины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Тина Кароль
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Спорт как культ: в Parimatch Fight Academy рассказали, как развивают чемпионский потенциал страны
Спорт как культ: в Parimatch Fight Academy рассказали, как развивают чемпионский потенциал страны