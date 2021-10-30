Стало известно о вырезанном "компрометирующем" видео с участником "Холостячки 2": он ответил на претензии

Так, Роман и Злата отправилась на свидание. Мужчина предложил холостячке покататься на лошадях вдоль берега, но эта идея ее не слишком вдохновила. Роман решил уговорить артистку. Что вызвало у нее раздражение. Именно это и стало причной радикального решения певцы. На Церемонии Роз она отметила, что Роман ждет идеальности и от других, но она таковой себя не считает и никогда не будет. С этими словами Злата попрощалась с участником.

Роман и Злата в Одессе отправились на свидание (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Есть небольшая горечь, осадок от того, что сближение не привело к построению более глубоких чувств", - признался Роман.

Он ответил на упреки в перфекционизме и нарочитой идеальности.

"Когда мое поведение где-то сдержанное, где-то воспитанное трактуется как идеальное, это видение людей. Я вел себя так, как веду в повседневной жизни. Я не пытаюсь кому-то что-то доказать", – рассказал Роман.

Кроме того, в студии программы показали момент, который вырезали из эфира по его просьбе.

Роман покнул проект после свидания со Златой в Одессе (фото: instagram.com/holostyakstb)

Так, участники проекта предложили Злате сыграть в бутылочку на желание. Роману эта идея показалась инфантильной. "Бутылочка, серьезно? В 15 лет играют, крутят. Но по 30 лет всем. Ну, есть голова на плечах?" - отреагировал на предложение соперников он. Но все же согласился. По иронии судьбы, выбор пал именно на Романа, а Злата поставила перед ним задание – встать на четвереньки и залаять. Нехотя он согласился. Позже Роман признался, что чувствовал себя дискомфортно и посчитал такое задание неуместным.