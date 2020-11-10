Стараемся из последних сил: Димопулос сделала внезапное заявление об участии в Танцах со звездами 2020

Санта Димопулос уверенно идет в финал проекта Танцы со звездами 2020. Ее пара с максом Леоновым уже который эфир получет самые высокие оценки судей. Во время одинадцатого выпуска шоу экс-"виагрянка", как и все участники, танцевала сразу два номера , один из которых – с родными. На главном паркете страны звезда появилась в сопровождении родных – сына Даниеля и старшего сына мужа от предыдущего брака, Тима, с которыми Санта отлично ладит. В Instagram оа опубликовала фрагмент семейного выступления, а также честно призналась, что участие в проекта ей дается все сложнее.

Звезда пояснила, что из эфира в эфир становиться все сложнее, репетиции более интенсивные, обстановка накаляется, силы на исходе и усталость растет в геометрической прогрессии.

"Напряжение растет, накопительная усталость, все больше задач, каждое воскресенье кто-то уходит: в таких условиях очень сложно сохранять оптимизм, хорошее настроение и внутренне спокойствие. Конечно, мы стараемся из последних сил. И мой номер с Тимой и Дэни был об этом – о внутреннем спокойствии, о гармонии, о свете, который важно сохранять в себе и о людях, которые дают нам опору. Это – самое важное", - убеждена Санта.